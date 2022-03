A guerra, essa criadora de paradoxos, impede as ambulâncias de terem urgência nas ruas de Kiev. A razão é simples. As forças de defesa ucranianas estão em alerta máximo contra a entrada de comandos pró-russos, diz-se que chechenos e sírios, no perímetro urbano da capital e uma das principais suspeitas é que essas milícias possam chegar à cidade camufladas em viaturas de socorro.