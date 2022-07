Bebé de cinco meses ferido em ataque russo na Ucrânia

Um bebé de cinco meses ficou ferido após um ataque russo na região de Odessa.No total, mais de mil crianças ucranianas ficaram feridas desde o início da invasão russa a 24 de fevereiro."Na noite de 19 de Julho, seis pessoas, incluindo um bebé de 5 meses de idade, ficaram feridas no ataque de mísseis inimigos na região de Odessa", avança a agência ucraniana Ukrinform."Mais de 1019 crianças na Ucrânia foram afectadas pela agressão armada em larga escala da Federação Russa. A partir da manhã de 19 de Julho de 2022, o número oficial de crianças mortas - 353 - não mudou em relação ao dia anterior, enquanto que o número de feridos - mais de 676 - aumentou. Estes números não são definitivos, uma vez que os esforços para estabelecer as baixas estão a ser feitos nas áreas de hostilidades activas, em territórios temporariamente ocupados e libertados," disse a Procuradoria-Geral da República no Telegram.A maioria dos ataques a crianças aconteceu na região de Donetsk com 357 feridos, na região de Kharkiv foram 191, em Kyiv 116, na região de Chernihiv ficaram feridas 68, na região de Luhansk 61, em Mykolaiv 53, em Kherson 52 crianças e na região de Zaporizhzhia 40.