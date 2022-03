Biden recusa pedir desculpa por ter pedido saída do poder de Putin

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recusou esta segunda-feira pedir desculpa por ter pedido a saída do poder do seu homólogo russo, Vladimir Putin, defendendo que expressou uma "indignação moral" e não uma "mudança política".

"Eu estava a expressar a indignação moral que sentia em relação a essa pessoa. Não articulei uma mudança política", referiu.

Joe Biden acrescentou ainda que não está preocupado com o facto dos seus comentários, proferidos no sábado durante uma viagem à Polónia, aumentarem as tensões no conflito na Ucrânia.