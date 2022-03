Brasil manda aviões para a Polónia para transportar brasileiros que fugiram da Ucrânia

Dois aviões enviados pelo Brasil descolaram na noite desta quarta-feira do Aeroporto de Varsóvia, capital da Polónia, com dezenas de brasileiros, ucranianos e argentinos que tinham fugido da Ucrânia devido à guerra.

Um dos aviões, que foi enviado diretamente de Brasília, a capital brasileira, é um cargueiro militar KC-390 Millennium e o outro é um jato executivo com o qual o ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro, Carlos França, viajou de Lisboa, onde esteve esta semana, para Varsóvia.

Ao todo, os dois aviões estão a levar para o Brasil 42 brasileiros que viviam na Ucrânia, 20 ucranianos e ucranianas com família no Brasil, e seis cidadãos argentinos, além de seis cães e dois gatos que os refugiados não quiseram deixar para trás. No jato que está a ser usado pelo MNE brasileiro, bem mais confortável que o cargueiro militar, viajaram 13 crianças e uma mulher grávida.

As duas aeronaves devem fazer uma escala técnica de madrugada em Lisboa, outra em Cabo Verde, e mais uma em Recife, já no Brasil. A chegada a Brasília está prevista para as 13h00 locais desta quinta-feira, 16h00 na capital portuguesa, e depois cada um seguirá para o seu destino.

Na viagem entre Brasília e Varsóvia, o cargueiro da Força Aérea Brasileira, FAB, foi carregado com cerca de 11 toneladas de alimentos, medicamentos e equipamentos de ajuda à Ucrânia. Entre esses equipamentos estavam 50 kits de placas solares para produção de energia, e outros 50 kits de purificação de água, capazes de produzirem 300 mil litros de água potável por dia.

Além destes refugiados agora evacuados em aviões enviados pelo governo, outros 140 brasileiros fugidos da Ucrânia já chegaram ao Brasil nos últimos dias. Eles reclamaram à chegada da falta de apoio do governo brasileiro e da embaixada do Brasil em Kiev, que disse a quem a procurou não poder fazer nada devido à situação de guerra e que quem quisesse fugir da Ucrânia teria de o fazer pelos seus próprios meios e, aí sim, chegando a um país vizinho seria resgatado por aviões da FAB.