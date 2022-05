Bulgária mantém importação de petróleo russo até ao final de 2024

A Bulgária vai poder continuar a importar petróleo russo até ao final de 2024, para ter tempo de ajustar a única refinaria do país a fornecimentos de outras origens, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro búlgaro em Bruxelas.

"A Bulgária terá um parágrafo separado no acordo final, com uma exceção para nós até ao final de 2024", disse Kiril Petkov, que participou no Conselho Europeu extraordinário que aprovou o sexto pacote de sanções contra a Rússia por ter invadido a Ucrânia.

O novo pacote inclui um embargo à importação de petróleo russo até ao final do ano, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que implicará uma redução de cerca de 90% das compras do bloco comunitário.