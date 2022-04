O chanceler austríaco, Karl Nehammer, reuniu-se esta segunda-feira com o Presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo, numa visita que causou surpresa e algumas críticas na Áustria e na Europa. Nehammer, que foi o primeiro líder europeu a reunir-se com Putin desde o início da invasão da Ucrânia, disse que o encontro de 90 minutos com o chefe de Estado russo foi “direto, aberto e duro” e que a mensagem mais importante que lhe transmitiu foi que a guerra deve acabar porque “numa guerra só existem perdedores”.



Antes da visita, o MNE austríaco, Alexander Schallenberg, disse que Nehammer tinha decidido ir a Moscovo “para dizer a verdade a Putin”. “Faz toda a diferença que alguém se sente frente a frente com Putin e lhe diga qual é a realidade: que a Rússia perdeu esta guerra do ponto de vista moral”, disse o chefe da diplomacia austríaca. Antes da invasão, a Áustria era dos países da UE mais próximos de Moscovo, mas entretanto distanciou-se e acompanhou os aliados europeus nas sanções.