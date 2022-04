Corpos de 20 homens alinhados numa rua em Bucha, recuperada aos russos

Os corpos de pelo menos 20 homens vestidos com roupas de civis foram alinhados este sábado numa rua em Bucha, uma cidade a noroeste de Kiev, que os soldados ucranianos acabam de recuperar às forças russas, constatou um repórter da AFP.

Um dos homens tinha as mãos atadas e os corpos estavam espalhados por várias centenas de metros. A causa da morte não pôde ser determinada imediatamente.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1 325 civis, incluindo 120 crianças, e feriu 2 017, entre os quais 168 menores, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

