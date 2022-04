Corpos mortos em Bucha estavam na rua há semanas

As imagens de satélie feitas pelo jornal The New York Times, mostram como os corpos que estavam nas ruas de Bucha não são dos recentes ataques na cidade ucraniana, mas sim de há semanas.Quando as imagens surgiram com corpos de civis mortos, alguns com as mãos atadas e com ferimentos na cabeça, o Ministério de Defesa da Rússia negou por completo os ataques, evitando qualquer responsabilidade.Já no domingo, o país russo afirmou através do Telegram que os corpos tinham sido recentemente colocados nas ruas "depois de as unidades russas se terem retirado de Bucha".A Rússia solicitou uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, alegando que as imagens era mais uma mentira contada ao Ocidente.Contudo, as imagens analisadas pelo The New York Times comprovam que muitos dos civis foram mortos há mais de três semanas, quando as tropas russas estavam no controlo da cidade de Bucha.Algumas das imagens fornecidas pela Maxar Technologies mostram ainda que cerca de onze mortos estavam na rua desde o dia 11 de Março.As causas das mortes dos civis encontrados ainda estão por apurar.