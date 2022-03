Cruz Vermelha diz que não participará na retirada de civis de Mariupol

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) disse que não participará esta terça-feira na retirada de civis que o governo da Ucrânia disse ter negociado com a Rússia, nomeadamente por corredores humanitários que permitirá a saída de civis de Mariupol.

"Neste momento, o CICV não está envolvido numa possível retirada" de civis, disse o porta-voz da organização, Ewan Watson, em Genebra.

O porta-voz revelou que, há três semanas, a Cruz Vermelha fez "propostas detalhadas" às partes do conflito para serem criados corredores que permitiriam a saída segura de civis de Mariupol, cidade no sul do país cercada por tropas russas, mas que não tinham obtido qualquer progresso nesse sentido.