Troca de acusações entre Rússia e Ucrânia por trégua temporária fracassada

A Rússia e a Ucrânia acusaram-se este sábado mutuamente pelo fracasso do cessar-fogo temporário decretado por ambas as partes para retirar civis das cidades de Mariupol e Volnovakha, naquela que teria sido a primeira pausa humanitária em 10 dias de guerra.O Governo ucraniano diz que as forças russas violaram o cessar-fogo em vários pontos ao longo dos corredores humanitários criados para retirar os civis das duas cidades, enquanto a Rússia acusa "nacionalistas ucranianos" de abrirem fogo para travar a evacuação, e o Presidente russo, Vladimir Putin, fala em "sabotagem".