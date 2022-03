Diretor russo começa concerto com hino da Ucrânia em protesto contra a guerra. Veja o momento

O diretor russo, Dima Slobodeniouk, começou um concerto em Cuenca, Espanha, com o hino ucraniano, em protesto contra a ofensiva russa na Ucrânia.No programa do espetáculo, estava previsto iniciar com a composição Lugares como Memória, de Fernando Buide, mas o diretor da Orquestra Sinfónica da Galiza decidiu homenagear os cidadãos ucranianos devido à guerra dos últimos dias, segundo o El País.A invasão da Ucrânia afetou bastante os músicos da orquestra. "O nosso programa desta semana, que inclui músicas de compositores espanhóis, finlandeses e russos, deve servir para mostar que pessoas de diferentes nacionalidades podem e devem conviver sem se humilharem".A agência de comunicação espanhola MBH Comunicación partilhou no Twitter o gesto simbólico interpretado por mais de 100 músicos.