Rússia ataca várias cidades ucranianas e deixa metade de Kiev sem luz

A Rússia voltou a lançar, esta terça-feira, mísseis sobre Kiev, atingindo dois edifícios residenciais. Explosões nas cidades de Lviv, Kharkiv, Melitopol e Nikopol foram também registadas.



De acordo com a Reuters, a revelação foi feita pelo autarca da cidade, Vitali Klitschko, que através de informações preliminares publicou uma mensagem na aplicação Telegram a anunciar um "ataque" a dois edifícios. O autarca adiantou ainda que parte da cidade ficou sem eletricidade.







As sirenes antiaéreas foram ativadas em todas as regiões do país, de acordo com responsáveis da defesa.



O autarca da cidade de Lviv também relatou explosões na cidade, mas ainda não foram noticiadas vítimas do ataque. De acordo com a agência Interfax Ukraine citada pela Reuters, foram também ouvidas explosões na cidade de Kharkiv, no nordeste do país. Já a emissora pública Suspilne relatou explosões na cidade de Zhytomyr, no norte.



De acordo com a Sky News, as cidades de Melitopol e Nikopol, na região de Dnipropetrovsk, foram também atingidas.



O governo ucraniano já reagiu aos ataques através do ministro de negócios estrangeiros. "Os mísseis russos estão a matar pessoas e destruir infraestruturas por toda a Ucrânia. É isto que a Rússia tem para dizer sobre negociações de paz. Parem de propor à Ucrânia que aceite os ultimatos da Rússia! Este terror só pode ser parado com a força das nossas armas e princípios", escreveu na rede social Twitter.



Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Novos ataques surgem depois do presidente ucraniano ter discursado na cimeira G20 e da retirada das tropas russas de Kherson. Na segunda-feira, Volodymyr Zelensky, fez também uma visita inesperada à cidade recentemente libertada.