Tatiana Kravchuk guardou horas, na rua, os poucos haveres que conseguiu salvar em quatro sacos da sua casa da Rua Bohatyrska, no Bairro de Obolon, arredores de Kiev. “Estava acordada quando a bomba explodiu. O meu marido olhou pela janela já sem vidros e a terceira entrada estava a arder”, conta ao CM. Tatiana e os familiares tiveram sorte. O primeiro míssil russo a atingir um alvo civil na capital da Ucrânia causou esta segunda-feira dois mortos e três feridos graves. Cerca de 20 pessoas receberam assistência médica no local do impacto.





Dentro das casas ficaram os restos de quem saiu a correr e dos outros que nunca mais poderão voltar. Na cama de um quarto de criança, uma inocente metralhadora de plástico repousava em paz ao lado de uma guitarra silenciada. Noutra, a força da explosão destruiu quase tudo menos o televisor e o piano negro, encostado a um canto da sala. Tatiana hesita com razão: “Sabe, vivemos... vivíamos no 7º andar. Não sei se vamos voltar.”





O presidente da Câmara Municipal de Kiev, Vladimir Klitschko, visitou o lugar da explosão durante a manhã e olhou incrédulo para as marcas de violência. “Estou sem palavras, as imagens dizem mais que as palavras”, disse o antigo campeão mundial de pugilismo e agora popular autarca. “O míssil foi direto à entrada [do prédio], se tivesse sido mais para a esquerda ou mais para a direita haveria seguramente mais pessoas mortas”, disse Klitschko aos jornalistas na conferência de imprensa improvisada.As negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia vão ser retomadas esta terça-feira após uma breve "pausa técnica" para consultas anunciada esta segunda-feira à tarde, depois de várias horas de reunião por videoconferência não terem produzido qualquer resultado prático. O líder da delegação ucraniana, Mykhailo Podolyak, admitiu que as negociações estão a ser "difíceis" devido aos "diferentes sistemas políticos" dos dois países e lamentou que a Rússia "insista na ilusão de que 19 dias de violência contra cidades pacíficas seja a estratégia correta".O ataque contra a Base Militar de Yavoriv, junto à fronteira polaca, envolveu mísseis de cruzeiro disparados a partir do espaço aéreo russo por bombardeiros de longo alcance, dizem os EUA.O abastecimento elétrico à Central Nuclear de Chernobyl voltou esta segunda-feira a ser cortado devido ao derrube de uma linha de alta tensão. Central está a ser abastecida por geradores a diesel.A China negou esta segunda-feira estar a enviar ajuda militar ou económica à Rússia, afirmando que as acusações norte-americanas nesse sentido não passam de "desinformação".