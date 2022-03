Morreu a mulher grávida, cuja fotografia correu Mundo no dia em que a Maternidade de Mariupol, na quarta-feira da semana passada, foi bombardeada. A mulher foi retirada do edifício e transportada numa maca por entre os escombros. Na altura, agarrava a barriga como que a proteger o seu bebé que, no entanto, também acabaria por morrer.