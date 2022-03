Dois mortos e 12 feridos em ataque a edifício residencial no norte de Kiev

Um ataque a um prédio residencial em Kiev matou pelo menos duas pessoas e feriu outras 12, revelaram os serviços de emergência ucranianos, enquanto os combates se intensificavam nos arredores da capital, que as tropas russas tentam cercar.

Na sua conta no Telegram, os serviços de emergência ucranianos revelaram que um prédio de oito andares no distrito de Obolon, no norte de Kiev, foi atingido ao amanhecer, presumivelmente "por fogo de artilharia", causando um incêndio que já foi controlado pelos bombeiros.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.