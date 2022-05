Pelo menos duas pessoas morreram num ataque russo contra uma escola utilizada como abrigo na região de Lugansk, leste da Ucrânia, enquanto outras 60 estão desaparecidas sob os escombros, informaram fontes da autoridade regional ucraniana.

"As 60 pessoas debaixo dos escombros estão provavelmente mortas", disseram as fontes através do Telegram, de acordo com o portal Ukrinform.

De acordo com estes meios, até 90 pessoas estavam abrigadas na escola, que ruiu em resultado do ataque, enquanto 30 conseguiram ser resgatadas.