"É uma zona absolutamente estratégica": Enviado Especial da CMTV explica o que motiva ataques a Jitomir, na Ucrânia

A cidade de Jitomir, a 150km da capital ucraniana, está a ser "alvo de bombardeamentos", relatou o enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite.De acordo com o diretor-adjunto do Correio da Manhã, um hospital foi bombardeado, e uma casa junto ao local onde se encontrava tinha sido atingida por um míssil. "Também um liceu foi totalmente bombardeado e não sobrou praticamente nada dessa infraestrutura", acrescentou Alfredo Leite.Na cidade de Jitomir, "fundamental no abastecimento de Lviv até Kiev", onde convergem várias estradas, estão localizados vários quartéis e, de acordo com o jornalista, "uma força especial paraquedista que combate a Rússia desde 2014". "É uma zona absolutamente estratégica", destaca Alfredo Leite.A viagem da capital ucraniana até Jitomir nesta quarta-feira de manhã tornou-se pouco segura devido à grande movimentação das tropas russas em direção a Kiev. "Foram precisos mais de 100km para além dos 150km que unem as duas para não passar pela frente da batalha russa", conta o jornalista.Apesar de as forças militares russas continuarem com os esforços para tomar Kiev, "há uma dificuldade na progressão", realçou Alfredo Leite.