Zelensky aplaudido no Parlamento Europeu pede apoio à União Europeia: "Provem que estão connosco"

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, interveio esta terça-feira no Parlamento Europeu através de videoconferência e um dia depois de ter assinado o pedido formal para a adesão à União Europeia.



Zelensky afirma que está feliz e "muito sensibilizado" por ver uma Europa unida perante a guerra na Ucrânia, mas deixa um alerta: "Estamos a pagar um preço muito alto, milhares de pessoas estão a morrer".





Durante a intervenção, o chefe de Estado sublinhou que é necessário lidar com a realidade e valorizar o papel dos ucranianos, depois daquela que classifica como uma "manhã muito trágica" após um bombardeamento em Kharkiv ter provocado pelo menos 10 mortos e dezenas de feridos.Zelensky admitiu que "os cidadãos do nosso país estão cercados", fazendo referência a pelo menos 16 crianças mortas até ao momento na sequência do conflito."Fico feliz por saber que estão a ver o que esta a acontecer e a vossa ajuda é bem vinda", rematou, deixando o desejo do país pertencer à UE, considerando que a comunidade europeia beneficia com a entrada da Ucrânia. "Desejamos ser membros da UE, que vai ficar mais forte connosco", atirou, acrescentando: "Provem que estão connosco".O presidente do parlamento ucraniano usou igualmente da palavra para intervir no Parlamento Europeu, relembrando que a Ucrânia enfrenta a Rússia há oito anos."Cidades estão a ser constantemente atacadas, a Europa esta a combater um agressor e é muito importante ver como este desafio vai ser feito", afirmou.