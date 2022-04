Europa pode sobreviver sem gás russo durante seis meses, diz FMI

A Europa pode sobreviver sem gás russo durante seis meses, mas, no entanto, o impacto económico seria grave, salientou Alfred Kammer, diretor do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional.

Alfred Kammer, citado pela agência AFP, pediu aos países europeus que tomem uma série de medidas para aliviar o impacto, começando por reduzir o consumo para aumentar o stock.





De acodo com o diretor do FMI, "durante os primeiros seis meses, a Europa pode lidar com o corte [tendo] distribuidores alternativos [e] utilizando o armazenamento existente", mas "se esse corte de gás durar até ao Inverno, e durante um período mais longo, então isso terá efeitos significativos".

A Europa depende da Rússia para a grande maioria das suas necessidades de energia, especialmente gás natural.



O Fundo Monetário Internacional prevê que uma perda total do fornecimento russo de gás e petróleo poderá custar à União Europeia 3% do PIB, dependendo da gravidade do Inverno.