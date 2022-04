Madrugada de explosões em Kiev e na cidade ocidental de Lviv. Veja os últimos desenvolvimentos da guerra

Darnytskyi, em Kiev,onde foram ouvidas explosões, segundo o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko. O número de feridos ainda está por confirmar, de acordo com as autoridades ucranianas.





Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky, disse que cerca de três mil militares ucranianos foram mortos em sete semanas de guerra com a Rússia, e cerca de dez mil pessoas ficaram feridas.





Foram enviados neste sábado médicos e socorristas para o distrito deVoltaram a ouvir-se explosões na capital da Ucrânia, como também na cidade ocidental de Lviv, confirmaram os meios de comunicação locais.Na madrugada deste sábado, durante a invasão russa na Ucrânia, dois civis morreram e quatro ficaram feridos. Já na região oriental de Lugansk, o governador Serhiy Gaidai, confirmou a morte de uma pessoa e três civis com ferimentos em bombardeamentos."Evacuar enquanto é possível", diz Serhiy Gaidai, acrescentando que os autocarros estão prontos para aqueles que queiram ser retirados da região.A Vice-Primeira Ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, afirmou que estão a ser formados nove corredores humanitários para a retirada de civis, incluindo na cidade de Mariupol, através de carros particulares. Cinco dos nove corredores estarão na região de Lugansk, onde os bombardeamentos foram mais intensos, acrescenta Iryna Vereshchuk.A Rússia tem negado a responsabilização dos ataques desde o início da invasão ao país ucraniano, afirmando que as alegações de crimes de guerra são fabricadas pelos meios de comunicação Ocidental.O Presidente da Ucrânia,Volodymyr Zelensky, pediu ao presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, para que este designasse a Rússia, como sendo um país "patrocinador estatal do terrorismo", juntamente com a Coreia do Norte, Cuba, Irão e Síria, relatou o jornal Washington Post.