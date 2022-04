Morreu, aos 75 anos, o político russo de extrema-direita Vladímir Jirinóvski, confirmou ontem o Parlamento russo. Aliado do Presidente Vladimir Putin, Jirinóvski contraiu Covid-19 no início deste ano e foi hospitalizado, estando demasiado doente para comentar a invasão da Ucrânia (iniciada a 24 de fevereiro), mas adivinha-se o que poderia ter dito.“Sempre, nas discussões mais acesas, defendia a posição patriótica”, afirmou Putin numa homenagem ao aliado que fez notícia ao defender, por exemplo, ataques nucleares contra inimigos da Rússia, a ocupação do Alasca (parte dos EUA) e a expansão territorial russa até que os soldados “lavem as botas nas águas do Índico”.