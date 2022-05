Gazprom anuncia nova redução de fornecimento de combustível através da Ucrânia

O trânsito do gás russo para a Europa através da Ucrânia vai cair esta quinta-feira quase 30% face a quarta-feira, segundo a gigante do gás russo Gazprom, com os fornecimentos a serem afetados pela guerra pelo segundo dia consecutivo.

Cerca de 50,6 milhões de metros cúbicos deverão passar esta quinta-feira pela estação Sudzha, contra 72 milhões no dia anterior, segundo a Gazprom, citada pelas agências russas, uma queda de quase 30% depois da redução de 18% registada na quarta-feira.

Os volumes publicados pela operadora ucraniana de gasodutos GTSOU são ligeiramente diferentes, mas da mesma ordem, já que no seu website mencionou para hoje 53 milhões de metros cúbicos (m3), contra 73 no dia anterior.

As duas partes estão a culpar-se. Há dois dias que a Ucrânia vem dizendo que já não pode garantir entregas através das instalações de Sojranivka na região de Lugansk, devido à presença das forças armadas russas, e pediu à Gazprom para aumentar os volumes noutro local, Sudzha.

Moscovo em troca diz que o trânsito pode perfeitamente ocorrer através de Sojranivka, enquanto o redirecionamento do fluxo para Sudzha é impossível.

Na quarta-feira, a Alemanha disse que constatou uma queda de 25% no volume de gás russo a passar por um dos principais gasodutos que atravessam a Ucrânia.

Até agora, tanto Moscovo como Kiev têm mantido o fluxo de gás apesar dos combates, com a Rússia a insistir que é um parceiro energético fiável apesar das sanções e do conflito, com hidrocarbonetos vitais para a sua economia.

A União Europeia tem tentado preparar-se para uma rutura nos fornecimentos desde que o Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou o pagamento das entregas em rublos - uma alteração contratual que a UE considera inaceitável.

Além disso, a longo prazo, quer ver-se livre da sua dependência energética, que representa uma linha financeira para a Rússia.