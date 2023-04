Governo ucraniano convida Lula da Silva a visitar o país

O Governo ucraniano convidou o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a visitar a Ucrânia para entender as causas e as consequências da agressão russa ao país, noticiou esta terça-feira a imprensa internacional.

De acordo com a agência de notícias Europa Press, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Oleg Nikolenko, afirmou que existe "uma vítima" e "um agressor" e estes não podem ser tratados da mesma maneira.

"A Ucrânia não precisa ser convencida de nada", declarou Nikolenko na rede social Facebook.