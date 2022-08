A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, aterrou esta terça-feira em Taiwan mesmo depois dos alertas de Pequim para as "consequências desastrosas" da visita de Pelosi aquele território.A líder do Congresso norte-americano encontra-se numa viagem pela Ásia que inclui visitas a Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Desde que a imprensa norte-americana avançou com a possibilidade de Pelosi passar por Taiwan, a China tem alertado para os possíveis resultados da visita da responsável norte-americana, uma vez que seria a primeira líder do Congresso a visitar a ilha em 25 anos.Já esta terça-feira o aeroporto internacional de Taoyuan reforçou o nível de seguraça após uma ameaça de bomba poucas horas antes da chegada da líder do Congresso dos EUA.Segundo a televisão estatal chinesa CGTN, caças Su-35 chineses começaram a cruzar o estreito de Taiwan, que separa a China continental da ilha reivindicada por Pequim, assim que o avião da Força aérea norte-americana iniciou a descida para aterrar.Já hoje de manhã, a agência de notícias de Taiwan CNA informou que um navio contratorpedeiro, várias fragatas e navios de telecomunicações da Marinha de Guerra chinesa estavam a caminho da ilha de Lanyu, no sudeste de Taiwan."As nossas discussões com os líderes de Taiwan vão centrar-se na reafirmação do nosso apoio e na promoção dos nossos interesses comuns, com o avanço de uma região livre e aberta dentro do Pacífico", afirmou Nancy Pelosi na chegada à ilha.