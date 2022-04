O Governo ucraniano enviou esta quinta-feira dezenas de autocarros para Mariupol, no mar de Azov, na esperança de retirar mais civis da cidade, depois de a Rússia anunciar um dia de cessar-fogo.O Comité Internacional da Cruz Vermelha afirmou-se pronto a organizar a evacuação, no dia desta sexta-feira, se ambos os lados do conflito chegarem a acordo sobre condições de segurança.