Homens entre as vítimas de violação por parte de soldados russos na Ucrânia

Os soldados russos na Ucrânia têm cometido variados crimes de abuso sexual, segundo denunciam a população local, o governo e as organizações humanitárias que estão no terreno. Entre as vítimas, sabe-se agora, encontram-se também homens e rapazes.

Pramila Patten, representante especial da ONU sobre violência sexual na guerra, afirma ter recebido denúncias de casos de abuso contra homens e rapazes por parte dos soldados russos. A responsável adianta que estes casos de abuso estão ainda a ser investigados por aquele organismo.

Segundo o The Guardian, Patten referiu também que pode ser ainda mais difícil para as vítimas de abuso masculinas denunciar tais situações, pelo que apelou à criação de um "espaço seguro" onde todos "se sintam confortáveis para denunciar os seus agressores".

A par da ONU, também a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, afirmou ter recebido inúmeros relatos de violência sexual das tropas russas contra homens e mulheres, desde crianças a idosos.

Dezenas de casos estão sob investigação, mas reconhece-se que os números conhecidos serão muito inferiores aos que realmente existem.