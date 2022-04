Na sua passagem arrasadora por várias cidades em redor de Kiev, como Hostomel, Irpin, Bucha, Vorzel ou Mykulichy, as tropas russas vandalizaram e saquearam mais de duas dezenas de igrejas católicas e várias casas religiosas. Na igreja do Seminário de Vorzel, derrubaram e decapitaram uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que se encontrava no refeitório.









