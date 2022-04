Um vídeo que surgiu nas redes sociais, esta quinta-feira, mostra uma jardineira a plantar flores em Kiev no meio do conflito armado na capital ucraniana. Apesar do início da guerra, a 24 de fevereiro, a mulher planta as flores, todos os dias.Um jornalista partilhou o vídeo nas redes sociais e rapidamente tornou-se viral. A mulher que planta as flores na capital da Ucrânia tem esperança de que as coisas vão melhorar. "Guerra é guerra, mas as flores precisam de ser plantadas na mesma", esta é a visão da jardineira de Kiev, que ao plantar as flores traz a cor da primavera para a cidade.

“War is war, but flowers still need to be planted” - the view of a Kyiv city gardener, bringing spring colour to the city. She’s hopeful that conflict will be over soon and wants the capital looking beautiful again. #Ukraine pic.twitter.com/126llfiHU0