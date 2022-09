Kiev diz que dos 436 corpos encontrados em Izium, 30 apresentam "sinais de tortura"

As autoridades ucranianas indicaram hoje que exumaram 436 cadáveres que estavam enterrados numa floresta perto da cidade de Izium retomada aos russos, com 30 a apresentarem "sinais de tortura", indicou o governador da região de Karkiv (nordeste).

"Um total de 436 corpos foram exumados. A maioria apresenta sinais de morte violenta e 30 apresentam sinais de tortura", indicou Oleg Sinegoubov no Telegram.

"Há corpos com uma corda em torno do pescoço, com as mãos atadas, com os membros partidos ou ferimentos de bala. Muitos homens tinham os órgãos genitais amputados", prosseguiu Sinegoubov, ao referir-se "à prova de terríveis torturas" que, segundo assegurou, foram infligidas à população.