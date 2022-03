Kiev diz que forças russas só têm munições, combustível e alimentos para três dias

O Ministério da Defesa ucraniano afirmou esta terça-feira que as forças russas têm apenas munições, combustível e alimentos suficientes para três dias.

"As forças de ocupação russas que operam na Ucrânia têm munições e reservas alimentares para não mais do que três dias", situação "semelhante com o combustível, que é reabastecido por camiões-cisterna", indicou a mesma fonte.

O Ministério da Defesa ucraniano adiantou que "não foram observadas alterações significativas na posição e natureza das ações das forças de defesa no último dia".