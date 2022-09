As tropas ucranianas anunciaram na quinta-feira terem recapturado mais de 700 quilómetros quadrados de território no Sul e no Leste do país, numa contraofensiva-relâmpago na última semana que parece ter apanhado as forças russas de surpresa.









Além da anunciada contraofensiva no Sul do país, as forças de Kiev lançaram simultaneamente um importante contra-ataque na região de Kharkiv. conseguindo avançar mais de 50 quilómetros para lá das linhas inimigas e reconquistando pelo menos 20 localidades. Este avanço terá apanhado de surpresa os russos, que tinham desviado parte significativa das suas forças para enfrentar as tropas ucranianas no Sul. “Desprotegidas pelo ar, as unidades de infantaria e artilharia motorizada tornaram-se presa fácil para os nossos drones”, disse o general Oleksiy Gromov, acrescentando que os principais avanços ocorreram a noroeste, na região de Kharkiv, e na direção do rio Pivdennyi Buh, a sul.

Na véspera, o Presidente Volodymyr Zelensky já tinha saudado as “boas notícias” vindas da frente de combate, sem se referir a avanços concretos, mas elogiando “a coragem dos guerreiros ucranianos”.









Leia também Ofensiva russa trava otimismo ocidental O anúncio dos avanços ucranianos coincidiu com a visita a Kiev do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, para anunciar um novo pacote de ajuda militar norte-americana no valor de 2 mil milhões de euros, grande parte da qual destinada a apoiar a contraofensiva ucraniana.