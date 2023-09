O líder norte-coreano, Kim Jong-un, deixou no domingo Pyongyang a bordo do seu comboio blindado e está a caminho da Rússia para um encontro com o Presidente Vladimir Putin. Os dois líderes vão discutir a venda de armas e munições norte-coreanas à Rússia numa altura crucial da guerra na Ucrânia.



Kim Jong-un, que raramente deixa o país e quase nunca anda de avião, embarcou domingo à noite no seu ‘comboio especial’, formado por várias composições luxuosas, blindadas e pintadas de verde.









