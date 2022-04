Kremlin questiona investigação sobre alegado massacre em Bucha

O Kremlin manifestou esta terça-feira dúvidas de que existam condições para uma investigação imparcial do alegado massacre na cidade ucraniana de Bucha e qualificou como "infundadas" as acusações de atrocidades feitas contra os militares russos.

"É preciso pensar até que ponto uma investigação verdadeiramente imparcial e neutra é possível agora. Insistimos que qualquer acusação contra o lado russo, contra o Exército russo, não é apenas infundada, mas é um espetáculo bem encenado", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, durante a conferência de imprensa diária por telefone.

Peskov exortou "os membros do Conselho de Segurança, os líderes dos países ocidentais, a deixarem as emoções de lado", a pensarem com a cabeça e a tentarem verificar os fatos.