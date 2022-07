Lituânia deve permitir trânsito ferroviário de mercadorias russas para Kaliningrado, diz União Europeia

A Comissão União Europeia disse esta quarta-feira que a Lituânia deve permitir trânsito ferroviário de mercadorias russas para Kaliningrado, apesar de não ser permitido através de estradas."O trânsito rodoviário de mercadorias sancionadas com operadores russos não é permitido ao abrigo das medidas da União Europeia mas não existe uma proibição idêntica para o transporte ferroviário", referiu a Comissão Europeia, citada pela Reuters, acrescentando que esses comboios deviam ser controlados.A Comissão "sublinha a importância de controlar os fluxos comerciais nos dois sentidos entre a Rússia e Kaliningrado para assegurar que as mercadorias sancionadas não entrem no território aduaneiro da UE".Quanto ao transporte de bens militares, continua proibido, independentemente do meio de transporte.