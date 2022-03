Mãe ucraniana de 12 filhos morre a combater russos na linha da frente

Olga Semidyanova foi morta no dia três de março durante um confronto com as tropas russas na Ucrânia. A mulher está a ser vista como uma heroína na Ucrânia por ter 12 filhos (seis biológicos e seis de um orfanato local) e por ter ido defender o seu país na linha da frente de guerra.

Olga, de 48 anos foi baleada no estômago e não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima, de acordo com o The Sun, permance no local onde morreu, pois a zona está sob fogo, sendo por isso para já impossível remover os restos mortais de Olga.

A ucraniana foi bastante homenageada pela família, mas também por membros do governo ucraniano como, por exemplo, a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, que expressou consternação com a situação.