Duas centenas de militares na Roménia, na fronteira sudeste da NATO, a 30 km da Ucrânia, e, desde quarta-feira, mais 150 fuzileiros no país Báltico da Lituânia, a 40 km do altamente militarizado - incluindo com ogivas nucleares - enclave russo de Kaliningrado. O reforço da NATO aos países aliados a leste, após a invasão da Rússia à Ucrânia, leva à formação de um cerco, para o qual reforça a sua contribuição.









