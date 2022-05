Os militares ucranianos danificaram esta quinta-feira um navio da Marinha russa, no Mar Negro, segundo o porta-voz da administração militar regional de Odessa, no sul da Ucrânia.O porta-voz, Serhiy Bratchuk, disse numa publicação online que o navio tinha sido atingido perto da Ilha da Serpente, o cenário de novos combates nos últimos dias.A ilha está localizada perto da fronteira marítima da Ucrânia com a Roménia.Serhiy Bratchuk não identificou feridos ou mortes.