Mito ou herói? A verdadeira história do "Fantasma de Kiev", da Força Aérea da Ucrânia

O "Fantasma de Kiev", conhecido como o piloto da força aérea mais temível da Ucrânia, tem sido referência constante nas redes sociais desde o início da guerra, em relatos de que tinha abatido 40 aviões russos durante o conflito com a Rússia. Já este mês circularam informações de que tinha morrido.

Mas, afinal, quem é o "Fantasma de Kiev"?

De acordo com a BBC, o comando da Força Aérea da Ucrânia veio desmentir a informação no Facebook, alegando que a personagem não passava de um mito. O Fantasma de Kiev foi criado pelos ucranianos como "uma imagem coletiva dos pilotos da 40ª brigada tática de aviação da Força Aérea, que defendem o céu da capital [Kiev]", ao invés do recorde de combate de um único homem.

Stepan Tarabalka, de 29 anos, morto em combate, é apenas um militar ucraniano, mas não alcançou feitos como os atribuídos ao "Fantasma de Kiev".

"Pedimos à comunidade ucraniana que não negligencie as regras básicas da divulgação noticiosa", salientou a mensagem da autoridade, pedindo às pessoas que verifiquem as informações "antes de as publicarem".

De acordo com peritos militares, era dúbio que um piloto pudesse ter abatido 40 aviões russos. Stepan Tarabalka foi utilizado para uma estratégia de marketing por um fabricante de aviões ucranianos.

O historiador militar ucraniano Mikhail Zhirohov, entrevistado pela BBC a partir de Chernihiv, na Ucrânia, descreveu a história do "Fantasma de Kiev" como "propaganda para aumentar a confiança dos ucranianos". No início da guerra os russos dominavam o espaço aéreo ucraniano, pelo que um piloto ucraniano "só podia abater dois ou três", acrescentou ainda.

De acordo com Zhirohov, "é essencial ter esta propaganda, porque as nossas forças armadas são mais pequenas, e muitos pensam que não podemos ser iguais a eles [russos]. Precisamos disto em tempo de guerra", reforçou.

O facto de os pilotos ucranianos continuarem a negar à Rússia o domínio total dos céus inspirou esta lenda moderna.

A 30 de Abril, as Forças Armadas ucranianas tinham relatado que desde o início da guerra tinham perdido 190 aviões e 155 helicópteros. No entanto, o blogue liderado por especialistas militares Oryx considera que as perdas russas foram de 26 aviões e 39 helicópteros, assim como 48 drones.