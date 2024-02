MNE diz que Portugal e Polónia reiteram apoio a Kiev e querem aprofundar relações bilaterais

Portugal e Polónia reiteraram esta quarta-feira o "apoio inequívoco" à Ucrânia, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros português, que sublinhou que as relações bilaterais podem melhorar, face "às perspetivas abertas" pelo Governo liderado por Donald Tusk.

"O apoio inequívoco dos dois países à Ucrânia dominou a conversa, que passou ainda pela vontade de aprofundar as relações Portugal/Polónia, nomeadamente no plano económico", referiu, na rede social X (antigo Twitter), o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, a propósito de um encontro entre o ministro João Gomes Cravinho e o seu homólogo polaco, Radoslaw Sikorski.

Na sua página na mesma rede social, o chefe da diplomacia portuguesa afirmou que "as relações bilaterais com a Polónia são boas, mas as perspetivas abertas pelo novo Governo permitem sermos mais ambiciosos".

"Ucrânia, Médio Oriente e apoio a Moçambique estiveram entre os temas internacionais tratados neste diálogo muito útil", referiu ainda.

Gomes Cravinho encontrou-se com o homólogo polaco em Varsóvia, após uma visita de dois dias à Ucrânia, juntamente com o ministro da Educação, João Costa.

Donald Tusk, antigo presidente do Conselho Europeu, assumiu a chefia do Governo polaco em 13 de dezembro, liderando uma coligação pós-eleitoral de partidos europeístas, que pôs fim a um ciclo de oito anos no poder do partido Lei e Justiça (PiS, conservador nacionalista).

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).