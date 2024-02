Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Educação recebidos por Zelensky na Ucrânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Educação portugueses que chegaram esta segunda-feira de manhã a Kiev para uma visita de dois dias vão ser recebidos pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e manter reuniões com os seus homólogos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) informa que durante a visita, que tem na agenda de trabalhos a guerra e a reconstrução da Ucrânia, os ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e o da Educação, João Costa, vão passar por Kiev e por Jitomir.

A educação é o grande destaque da agenda desta segunda-feira, com a realização do III Fórum de Reconstrução de Jitomir, que reúne dezenas de intervenientes ao longo do dia, numa organização tripartida de Portugal, Ucrânia e Estónia.



Esta é a quarta visita a Kiev de João Gomes Cravinho desde a invasão da Ucrânia pelas forças russas há quase dois anos, em 24 de fevereiro de 2022.