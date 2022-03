“Não sou herói nem tenho treino militar”: Francisco Penim, enviado da CMTV a Kiev

Esteve onze dias na Ucrânia, primeiro em período de pré-guerra e depois de ataques já consumados "com muitos imponderáveis". Assistiu a bombardeamentos e viveu momentos "insustentáveis", até à altura em que teve de abandonar o país. Francisco Penim, o enviado especial da CMTV à capital Kiev, juntamente com o repórter de imagem André Germano, já está em Portugal e esteve esta quinta-feira em direto na CMTV a partilhar os momentos que viveu."Não sou nenhum herói, não tenho qualquer treino militar e nunca fui repórter de guerra", começou por dizer, recordando que quando chegou a Kiev "esta ainda era uma cidade normal como Lisboa". Só que de repente tudo mudou. O primeiro grande susto apanhou-o quando se deslocava da cidade de Chernihiv (perto de Chernobyl) precisamente para Kiev e viu de perto uma grande explosão. "Foi o primeiro contacto que tive com a guerra. Tudo aconteceu numa via rápida de um momento para o outro e até tenho alguma dificuldade em falar sobre o assunto", admitiu o jornalista, que a determinada altura só pensou em sair vivo da Ucrânia. "Queria regressar para poder contar o que vi", disse.Mais tarde fez o percurso até à fronteira com a Moldávia, onde viu " todo o tipo de refugiados num êxodo completo, em que todos desconfiam e suspeitam de todos". "Vi militares ucranianos misturados com milícias, civis e mães a alimentar os seus filhos."Carlos Rodrigues, diretor-geral do CM e CMTV, que esta quinta-feira também esteve no ‘CM Jornal’ das 20h00, agradeceu aos militares portugueses que auxiliaram na retirada dos jornalistas portugueses, lembrou que o repórter de guerra é um profissional numa situação muito difícil e criticou "o gozo", "a valentia seletiva" e o "ataque descontextualizado, feroz e até indigno" feito por Ricardo Araújo Pereira em torno do trabalho dos profissionais do canal do CM que estiveram na Ucrânia. E reforçou: "Estamos muito orgulhosos do trabalho do Francisco Penim e do André Germano, que tiveram de enfrentar desafios que não são comuns, em situação dramática. Os espectadores da CMTV podem continuar a contar com o trabalho profissional da nossa equipa na cobertura da guerra." "No CM e na CMTV ninguém fica para trás", garantiu o diretor-geral.