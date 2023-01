Navio de guerra russo com mísseis de capacidade nuclear faz exercícios no Mar da Noruega

Um navio de guerra russo armado com mísseis hipersónicos de capacidade nuclear realizou exercícios no Mar da Noruega, informou esta terça-feira o Ministério da Defesa de Moscovo.Segundo a agência Reuters, "a tripulação da fragata 'Almirante da Frota da União Soviética Gorshkov' realizou um exercício de defesa aérea no Mar da Noruega", disse o ministério.O presidente russo, Vladimir Putin, enviou, na semana passada, a fragata para o Oceano Atlântico armada com mísseis de cruzeiro hipersónicos de nova geração, um sinal para o Ocidente de que a Rússia não recuará na guerra na Ucrânia.A fragata está armada com mísseis Zircon, que a Rússia diz voar a nove vezes a velocidade do som e tem um alcance de mais de mil quilómetros.