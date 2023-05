Oito feridos em bombardeamento russo na região de Kherson

o chefe da administração militar da província de Kherson, Oleksandr Prokudin









A Ucrânia foi alvo esta segunda-feira de vários ataques, no dia em que se assinala o Dia da Vitória, que assinala a derrota da Alemanha nazi na segunda guerra mundial. Os dois outros feridos registaram-se em Antonivka, nos arredores de Kherson.

Oito pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de nove anos, num bombardeamento russo, esta segunda-feira, em Kherson, no sul da Ucrânia. A informação é avançada pela Reuters, que cita as autoridades da região.Seis dos feridos foram registados em Stanislav, na margem direita do rio Dnipro, informou