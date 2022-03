Oito mortos em bombardeamento a centro comercial em Kiev

O centro comercial de Retroville em Podil, Kiev, foi esta segunda-feira bombardeado pelas forças russas. Pelo menos oito pessoas morreram no ataque, avança o enviado especial do Correio da Manhã à Ucrânia.As autoridades ucranianas anunciaram uma fuga de amoníaco na central química em Novoselytsya, no norte da Ucrânia. Dmytro Zhyvytsky, governador da região de Sumy, aconselhou a população a procurar "abrigos, caves e pisos baixos" para evitarem a exposição.A Ucrânia rejeita entregar a cidade de Mariupol aos russos. A crise humanitária está a aumentar na cidade, onde os bens essências escasseiam.As forças russas permanecem a mais de 25 quilómetros do centro de Kiev, segundo os serviços secretos militares britânicos.A ONU avança que já foram retirados da Ucrânia 10 milhões de pessoas, incluindo quase 3,4 milhões de pessoas que fugiram do país.