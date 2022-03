"Os meus filhos não sabem que estou aqui": Ex-tenista ucraniano está na frente de guerra na Ucrânia

"Não posso dizer que me sinto confortável a utilizar uma arma. Não sei como vou reagir quando disparar em alguém", contou à AFP Stakhovsky, que realiza duas patrulhas por dia em Kiev, na Ucrânia.



Sergiy Stakhovsky juntou-se às tropas ucranianas há cerca de duas semanas e revelou, esta quinta-feira, não ter contado aos filhos. O antigo tenista, que estava de férias no Dubai com a mulher e as crianças quando a guerra começou, sentiu necessidade de regressar ao país para combater o exército russo."Não me orgulho de ter deixado as crianças. Os meus filhos não sabem que estou aqui. Sabem que não estou em casa, mas não sabem o que é a guerra e estou a tentar não envolvê-los. Disse que voltaria logo, mas já se passaram 15 dias... Só Deus sabe quantos mais serão", lamentou.A Rússia bombardeou já vários edifícios da capital. À medida que as tropas inimigas avançam, o medo de Stakhovsky aumenta. "É perturbador. É indiferente para eles [tropas russas] se vão matar uma criança ou um militar. Não dão importância a isso", garantiu.

Assim como Sergiy Stakhovsky, que deixou o ténis em janeiro, outros antigos desportistas ucranianos voltaram ao país para combater.