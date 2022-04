Os padres do Seminário do Coração de Jesus, em Vorzel, perto de Kiev, querem restaurar a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que foi decapitada pelo estilhaço de uma bomba, nos ataques do exército russo às cidades dos arredores de Kiev, ao longo do mês de março.



O Santuário de Fátima prontificou-se a enviar uma nova imagem, mas os sacerdotes locais, embora agradecendo o gesto de boa vontade, dizem que esta imagem, ferida pela guerra, tem um significado especial para eles.









Ver comentários