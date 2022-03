Uma guerra violenta, cruel, desumana, repugnante, injusta e sacrílega. Este domingo, no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, em Roma, o Papa não poupou nos adjetivos para classificar a invasão agressiva da Ucrânia pela Rússia. No discurso mais duro de condenação da guerra, Francisco falou nas crianças e nos idosos que morrem, nos milhões de refugiados, e insistiu na palavra sacrilégio, um pecado cometido contra aquilo que é sagrado, ao referir-se ao sangrento conflito da Ucrânia.