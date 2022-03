No Santuário de Fátima, os peregrinos acompanharam o cardeal Konrad Krajewski, presidente da celebração, durante todo o ato de consagração. A leitura do texto começou cinco minutos antes do que em Roma e apesar do cardeal falar em italiano os peregrinos foram acompanhando, lendo a brochura em português que foi distribuída no inicio da celebração pelo Santuário de Fátima.