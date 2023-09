Polónia avisa que não entregará armas recém adquiridas a Kiev

O Presidente da Polónia, Andrzej Duda, garantiu esta segunda-feira que o apoio militar do seu país à Ucrânia não inclui as armas recentemente adquiridas, explicando que estas apenas servirão para modernizar as Forças Armadas do seu país.

"Não vamos gastar milhares de milhões em armas para de seguida as oferecer", disse o chefe de Estado polaco, referindo-se à especulação de que os novos sistemas de armas adquiridos pela Polónia se destinavam à resistência ucraniana contra a invasão russa.

"Enviar (para a Ucrânia) qualquer equipamento novo que estejamos a adquirir neste momento, como o sistema de lançamento de obuses K2 ou os tanques K9, está fora de questão. Este equipamento deverá servir para fortalecer o Exército polaco", assegurou Duda, numa entrevista ao jornal polaco Super Express.

"Quando os equipamentos antigos são substituídos por equipamentos modernos, não tenho problema em enviá-los para os ucranianos", acrescentou o Presidente, que lamentou as críticas de alguns setores da população sobre esta decisão.

Duda também se mostrou agastado com as críticas do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na semana passada, no debate da Assembleia Geral das Nações Unidas, que repreendeu os aliados pelas medidas unilaterais que impuseram para proibir a importação de cereais ucranianos.

"Na Polónia, muitas pessoas sentiram-se ofendidas. Os polacos, tanto as autoridades públicas como as pessoas comuns, sacrificaram-se muito para ajudar a Ucrânia. Muitos até arriscaram as suas vidas", lembrou o Presidente polaco.

"Vou tentar atribuir isso às emoções. Não esqueçamos que Zelensky está sob enorme pressão. Ele envia pessoas para a frente de combate, muitas vezes para a morte. Há pessoas que morrem em combate todos os dias", concluiu Duda.