Prigozhin diz que o grupo Wagner não vai combater mais na Ucrânia por agora

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, apareceu num vídeo a dar as boas-vindas aos seus combatentes na Bielorrússia e a dizer-lhes que, por agora, não vão participar mais na guerra da UcrâniaNo vídeo cuja autenticidade a Reuters não conseguiu verificar, ouve-se um homem com uma voz que se assemelha à de Prigozhin a dar as boas-vindas aos seus homens. O vídeo foi republicado no Telegram."Bem-vindos, rapazes... Bem-vindos a solo bielorrusso", disse Prigozhin. "Lutámos com honra", disse Prigozhin. "Fizeram muito pela Rússia. O que se está a passar na frente é uma desgraça em que não precisamos de nos envolver", acrescentou.O líder do grupo Wagner disse aos seus homens para se comportarem bem com os habitantes locais e ordena-os a treinar o exército bielorruso e reunir forças para uma "nova viagem a África"."Talvez regressemos à operação militar especial na Ucrânia quando tivermos a certeza de que não seremos obrigados a envergonhar-nos", disse Prigozhin.Um homem que parecia ser Dmitry Utkin, um dos fundadores da Wagner, falou depois com os homens."Isto não é o fim. Isto é apenas o início da maior obra do mundo que será levada a cabo muito em breve", disse Utkin, antes de mudar para inglês. "E bem-vindos ao inferno!".